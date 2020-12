6 alimentos que odian los nutricionistas, porque deterioran la salud y aumentan el peso corporal

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Hoy en día seguir una alimentación saludable es la base de cualquier tendencia enfocada en la salud, bienestar y por supuesto en la pérdida de peso. De tal modo que en los últimos meses, han salido a la luz todo tipo de recomendaciones acerca de mejores super-alimentos, los cuales brillan por su densidad en nutrientes y poder medicinal. Integrarlos en la dieta cotidiana es recomendación médica básica, hoy sabemos que la oferta de productos saludables y terapéuticos es basta, y hemos podido aprender sobre la importancia de consumirlos tanto como podamos y con la mayor frecuencia posible.

Pero como en todo siempre existe una contraparte, de tal modo que reconocidos nutricionistas de todo el mundo coinciden en que así como tenemos a nuestro alcance alimentos integrales y de temporada que son maravillosos para la salud; existen otros que son tan malos que llamarlos “alimentos” resulta incorrecto y engañoso. Te invitamos a conocer los 6 alimentos más nocivos y preocupantes para la salud.

1. Todo producto basado primordialmente en azúcar

Es simple, algunos alimentos simplemente son malos y es importante catalogarlos como tal, dejemos de encontrar justificaciones. Sin lugar a duda el número uno en la lista de los alimentos más peligrosos para la salud, es el azúcar añadido. El consumo de grandes cantidades de azúcar se relaciona con la obesidad, enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, inflamación crónica y problemas de salud mental. Se cuenta con numerosas referencias científicas que avalan sus devastadores efectos en el organismo, entre los factores negativos más destacados y que hace mucho peor al azúcar; es que es altamente adictivo. Es tan adictivo que, debería estar regulado por la FDA, sin embargo el azúcar se ha vuelto una adición rutinaria en la industria alimentaria, inclusive en los alimentos catalogados como “saludables” y, a menudo viene presente con “alias” como:

Fructosa

Jarabe de maíz con alta fructuosa

Sacarosa

Azúcar de remolacha

Azúcar de coco

Dextrosa

Maltodextrina

Las sustancias anteriormente mencionadas son las formas más típicas en las que se suele manifestar el azúcar agregada, una buena recomendación es evitar a toda costa los productos que contengan cualquiera de estos componentes entre los primeros ingredientes en una etiqueta de información nutricional. Simplemente será mejor decir “no”.

2. Todos los refrescos

Existe una regla que diversos nutricionistas recomiendan y que se basa en promover el buen equilibrio entre los alimentos saludables y los que no lo son, sobre todo en personas que aman algunos productos nocivos para la salud. Se trata de la regla 80-20, que permite disfrutar de algunos alimentos “malos” siempre y cuando el 80% de la dieta provenga de fuentes saludables. De manera específica los refrescos son uno de los principales gustos que mucha gente desea conservar, sin embargo es muy importante enfatizar que se trata de bebidas que no tienen ningún mérito nutricional. De modo general todos los refrescos son despreciables y nunca se van a relacionar con aspectos positivos, sin embargo los que vienen en colores brillantes llaman de manera especial la atención de los nutricionistas. No solo están cargados de azúcar o sustitutos químicos del azúcar, los cuales están relacionados con problemas metabólicos, sino que también obtienen sus tonos intensos de los colorantes artificiales, los cuales se han llegado a relacionar con problemas neurológicos.Por si fuera poco su consumo excesivo se relaciona con todo tipo de afecciones crónicas de salud, desde problemas dentales, sobrepeso, obesidad, afecciones digestivas, cardiovasculares, hepáticas, renales y más.

3. Cremas de sabores para café

El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo, es uno de los estimulantes naturales más consumidos y cuando se consume en proporciones y formas correctas ofrece grandes beneficios para la salud. Sin embargo tenemos una mala noticia para ti: si sueles agregar cremas de sabores en tu café matutino y el que consumes a lo largo del día, estás deshaciéndote de todas las propiedades terapéuticas y los poderosos antioxidantes que se encuentran de manera natural en el café. Las cremas de café están llenas de ingredientes falsos que hacen mucho más daño del sabor que pueden llegar a aportar. Para ser más específicos estamos hablando de grasas trans, edulcorantes artificiales, carragenina y colorantes artificiales, por lo tanto con el tiempo, es posible que su consumo se derive en consecuencias negativas como: niveles de colesterol LDL peligrosamente elevados y un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, también causan un aumento de peso considerable. Si no puedes resistirte a este delicioso toque cremoso, una buena recomendación es agregar mitad de leche y mitad de crema, y por supuesto no todos los días. También puedes optar por agregar sabores naturales en el café, ciertas especias como la canela, el jengibre, la vainilla y el cardamomo, le van de maravilla.

4. Papas fritas, de cualquier tipo

Sí lo sabemos, las papas fritas son ciertamente irresistibles, son un snack muy accesible y es difícil comer sólo una. El problema con las papas fritas, es que a pesar de estar hechas con papas debido a su modo de elaboración frito, aportan un contenido de fibra insignificante y muchas grasas trans. Cuando se trata de papas fritas no existen mejores o peores opciones ya que se trata de productos altamente procesados; sin lugar a dudas lo que resulta mortal es la combinación de grasa y sal … en particular estos dos factores se combinan para estimular el centro de adicción del cerebro proporcionando sensaciones de placer. De hecho, se cuenta con un relevante estudio, en el cual se comprueba que las papas fritas forman parte de los alimentos más adictivos y nocivos. Si bien comerlas de vez en cuando es un gran gusto culposo, nunca las vuelvas parte de tu dieta diaria o sufrirás graves consecuencias.

5. Empanadas de microondas

Estas pequeñas delicias convenientemente empaquetadas, relativamente sabrosas y sobre todo muy fáciles de consumir, están llenas de grasa, sodio, carnes procesadas y quesos procesados. Lo que sucede con estos alimentos es que son completamente procesados, nulos en aporte nutricional y con un considerable aporte calórico que deteriora la salud. Por ejemplo: una empanada rellena de de salchicha, huevo y queso aporta 280 calorías. Además, se destacan por ser tener un alto contenido en grasas saturadas (8 gramos), también son productos con un alto aporte en carbohidratos (41 gramos). En resumen: no hay nada que pueda redimirse en estas bombas de grasa congelada, a tal grado que forman parte de la lista de los peores alimentos en Estados Unidos.

6. Tartas dulces pre-horneadas

No podemos mentir: no existe nada más delicioso que una Pop-Tart recién salida del tostador, si a esto sumamos su amplia gama de sabores, es muy fácil volvernos adictos. Sin embargo también se encuentran en la lista de los peores alimentos del planeta, lo cierto es que los pop-tarts saben tan bien porque han sido diseñados de esa manera: todo ese azúcar, jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, grasa y sodio los bvuelve un bocadillo delicioso que ilumina el centro de placer del cuerpo y hace que siempre queramos más y más. Inclusive sus empaques van completamente en contra de la salud: con dos piezas en un paquete, ¿cuáles son las probabilidades de que te comas solo uno? Imposible, abrir un paquete implica comerlo todo. De tal modo que el resultado es un alimento completamente calórico, sin nutrientes, altamente adictivo, rico en azúcares y grasas nocivas, y que se relaciona con todo tipo de afecciones en el bienestar general. Por supuesto comerlas en exceso, no solo será el mayor responsable de esos kilos de más; son alimentos muy nocivos para la salud cardíaca y el funcionamiento cerebral.