Congresista republicano acusa a Trump de “hacer rabieta” por perder elección presidencial

El congresista republicano Adam Kinzinger se lanzó contra el presidente Donald Trump por continuar con sus acusaciones sin fundamento de “fraude electoral”.

El representante de Illinois dijo que el mandatario está haciendo “una rabieta”, ya que no puede superar haber perdido el 3 de noviembre.

Kinzinger se convirtió en una voz adicional contra el mandatario, aunque entre republicanos en la Cámara hay decenas que siguen respaldando al presidente Trump y se espera que desaten conflicto en la calificación del voto del Colegio Electoral.

“Dios mío. Tratando de hacer arder el lugar en su camino hacia afuera porque no puede aceptar que perdió. Sin evidencia, nada más que sus berrinches y locas conspiraciones. Vergonzoso”, escribió Kinsinger en respuesta al presidente Trump, quien acusó al FBI de no haber “hecho nada” sobre el fraude que él acusa.

My God. Trying to burn the place down on the way out because you can’t handle losing. No evidence, nothing but your temper tantrum and crazy conspiracies. Embarrassing. #RestoreOurGOP https://t.co/dck64tuxJa

La respuesta de Kinzinger sorprendió a propios y extraños, ya que había sido un aliado del mandatario, votando más del 90 por ciento de sus iniciativas, según un reporte de FiveThirtyEight.

Kinzinger dijo que el presidente y quienes lo apoyan en estas acusaciones infundadas sobre el proceso electoral solamente lo hacen por dinero.

“Toda esta charla sobre el 6 de enero de @realDonaldTrump y otros estafadores del Congreso se explica simplemente: recaudarán dinero y ganarán seguidores culpando a todos los demás sabiendo muy bien que no pueden hacer nada. Es triste y una estafa total”, acusó.

All this talk about Jan 6th from @realDonaldTrump and other congressional grifters is simply explained: they will raise money and gain followers by blaming everyone else knowing full well they can’t do anything. It’s sad, and an utter scam. #restoreourgop

— Adam Kinzinger (@RepKinzinger) December 26, 2020