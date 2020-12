Así recordaron a Carrie Fisher en redes sociales a cuatro años de su muerte

Carrie Fisher, inolvidable actriz que inmortalizó a la querida princesa Leia en la saga de ‘Star Wars’, y que también destacó en films como ‘Cuando Harry conoció a Sally’ y ‘Postcards from the Edge’ -basada en su propia novela-, fallecía a los 60 años un 27 de diciembre de 2016 producto de una apnea de sueño.

Su madre, la memorable Debbie Reynolds, moría al día siguiente a los 84 años como consecuencia de un derrame cerebral.

La hija de Fisher, la también actriz Billie Lourd, siempre la recuerda en sus redes, como este domingo también lo hicieron sus fanáticos en Twitter, debido a que se cumplen cuatro años de su triste partida.

“I am one with the force and the force is with me” ❤️❤️❤️ siempre serás la princesa de Alderan y la general de la Resistencia ❤️❤️ Carrie Fisher pic.twitter.com/rAXVzMTo8q

— Rufo Francisco 🎄 (@geometry_R) December 27, 2020