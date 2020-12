Colapso en edificio en Sunset Park deja personas atrapadas

El colapso de una pared en un edifio en Sunset Park, Brooklyn, habría dejado al menos a dos personas atrapadas, según reportes de medios locales.

Elementos del Departamento de Policía (NYPD) y de cuerpos de rescate se encuentran en la zona para atender el incidente.

The FDNY is responding to a report of a wall collapse in Sunset Park. Hearing from the scene two construction workers may be trapped in the backyard area of this residential home. pic.twitter.com/JGeW2XB5LA

— Kevin Rincon (@KevRincon) December 28, 2020