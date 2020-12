Iggy Azalea arremete contra el padre de su hijo por perderse sus primeras navidades

En un principio, Iggy Azalea se había propuesto mantener la vida de su hijo Onyx en la más estricta intimidad, de ahí que no hubiese dado detalles acerca de las circunstancias en que llegó al mundo de su bebé ni compartido fotografías suyas embarazada.

Sin embargo, este fin de semana la rapera ha dejado de lado toda discreción para arremeter en términos muy duros con el padre de su pequeño, el rapero Playboi Carti, después de que él decidiera supuestamente cancelar los planes que habían trazado de antemano para pasar juntos el primer día de navidad de su retoño y organizar en su lugar una fiesta de promoción de su nuevo disco, a la que habría invitado además a su amante.

“Imagínate: no vuelas para ver a tu familia en navidad, pero la chica con la que me engañaste durante todo mi embarazo sí estuvo presente en la fiesta de tu álbum, y de repente, como por arte de magia, mi hijo y yo ya no podemos ir por navidad. Qué basura“, ha afirmado la artista en Twitter, que ha aprovechado para enviarle un mensaje a la mujer que habría mantenido una relación paralela con Playboi pidiéndole que se plantee si realmente quiere compartir su vida con un hombre que justo la noche anterior había acudido a su casa para jurarle amor eterno.

“Aunque también es cierto que te escondiste de mi casera en un armario, así que supongo que no tienes ninguna dignidad“, ha añadido.

I would never decide to do something of my own free will that meant missing a milestone moment with my son & if you do you’re trash.

