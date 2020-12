¿Quiénes fueron las esposas de Armando Manzanero?

El lunes, 28 de diciembre, se dio a conocer el fallecimiento del maestro Armando Manzanero, quien fue uno de los más indicados para hablar sobre el romanticismo, sobre todo cuando de música se trataba.



Y a lo largo de su vida contrajo matrimonio en cinco ocasiones. María Elena Arjona Torres fue su primer compromiso, con quien se casó en 1957 y tuvo cuatro hijos con ella: Martha, María Elena, Diego y Armando, y se divorciaron en 1970.

Con María Teresa Papiol Mirassou se casó en 1991, sin embargo, su amor duró solo siete años. Para el año 2002, Manzanero rehizo su vida al lado de Olga Aradillas con quien enfrentó problemas legales, pues lo demandó por violencia doméstica y él la acusó de robo.



Luego en 2008 comenzó una relación con Gloria Caballero, con la que dicen que también se casó, pero muy poco se sabe, ya que a comparación de sus otros matrimonios este fue muy corto, por lo que solo duró 7 meses.



Laura Elena Villa, fue su última esposa, una mujer treinta y seis años menor que él, quien acompañó en sus últimos momentos de vida, tras morir a causa del Covid-19.

