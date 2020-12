Sin Messi, no pasó del empate: el Barcelona despide su peor año mostrando también su peor versión

El Barcelona despidió el peor año de toda su historia ofreciendo ademas su versión menos fiable para ceder otro empate viniendo de atrás en el Camp Nou, donde esta temporada ya ha perdido 9 puntos de 27 posibles en LaLiga.

Esta vez, el equipo que se aprovechó del mal momento del conjunto catalán fue el Eibar, que merced a una gran primera parte logró puntuar en el estadio azulgrana por primer vez en su historia.

Y eso que el partido pudo empezar franco para el Barça, porque el árbitro, después de consultar VAR, pitó un penalti de Bigas sobre Araujo a los 7 minutos. Sin Messi en la cancha, Braithwaite asumió la responsabilidad desde los once metros y tiró desviado a la derecha de Dmitrovic.

Todavía Braithwaite pudo redimirse a los 25 tras rematar de primera una asistencia de Junior Firpo, pero el VAR irrumpió en el partido para anular el tanto por fuera de juego.

Entre una jugada y otra, el dominio correspondió al Eibar, que agobió a los locales con la presión alta, la movilidad del bullicioso Inui por la izquierda y las jugadas a balón parado.

El Eibar se marchó al intermedio con la sensación de que tenía el partido justo donde había soñado y así era: no llegaba a 15 minutos la segunda parte cuando Kike apretó a l joven Araujo en la presión y le rodó la cartera para batir a Ter Stegen.

