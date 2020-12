Trump se lanza contra Mitch McConnell por bloquear voto de cheque de $2,000

El presidente Donald Trump se lanzó contra los republicanos por bloquear el aumento del cheque de ayuda a $2,000 dólares.

Fue el líder Mitch McConnell (Kentucky) quien se opuso a la moción del líder de la minoría, Charles Schumer (Nueva York), para votar el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes.

“Al menos que los republicanos deseen morir, y también es lo correcto de hacer, deben aprobar lo antes posible los pagos de $2,000. ¡$600 NO SON SUFICIENTES!”, escribió el mandatario en Twitter.

El presidente, sin embargo, también exigió aprobar la Sección 230 que castigaría a redes sociales, como Twitter, además de pedir detener “el robo” de la elección.

“No dejen que las empresas de tecnología roben nuestro país, y no dejen a los demócratas robarse la Elección Presidencial. ¡Póngase duros!”, escribió.

Unless Republicans have a death wish, and it is also the right thing to do, they must approve the $2000 payments ASAP. $600 IS NOT ENOUGH! Also, get rid of Section 230 – Don’t let Big Tech steal our Country, and don’t let the Democrats steal the Presidential Election. Get tough! https://t.co/GMotstu7OI

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 29, 2020