Pandillero mató a su amigo a balazos en Queens

Nazieer Basir, presunto pandillero, fue arrestado como sospechoso de atacar fatalmente a su amigo Royhessny Sintjago durante una emboscada fallida en Queens (NYC), anunciaron los fiscales ayer.

Basir (22), Sintjago y otros dos hombres se acercaron a un automóvil lleno de gánsteres rivales el 7 de diciembre en Ozone Park alrededor de las 10 p.m., según el reporte. Pero el vehículo aceleró antes de ser alcanzado y Sintjago corrió detrás mientras blandía una barra de hierro, siendo herido en la cabeza por una de la balas disparadas por Basir, en 90th St. y Liberty Ave.

Más tarde Sintjago (22) pereció a causa de sus heridas. “Éste es un ejemplo espantoso de violencia estúpida e insensata que se vuelve mortal”, dijo la fiscal de distrito de Queens, Melissa Katz, en un comunicado. “El acusado presuntamente disparó su arma ilegal, falló su objetivo previsto y mató a su posible cómplice. Este derramamiento de sangre sin sentido debe terminar”.

Las autoridades dijeron que Basir huyó del distrito, pero finalmente lo arrestaron. Fue procesado el martes y enviado a prisión sin derecho a fianza. Ahora enfrenta hasta 25 años de prisión por asesinato, homicidio involuntario y violaciones con armas, destacó New York Post.

