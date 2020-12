Senador republicano Josh Hawley se opondrá a certificar triunfo de Biden

Lo único que puede alargar la certificación del voto del Colegio Electoral es que al menos un miembro de cada parte del Congreso se oponga. Los republicanos ya tienen la voz faltante en el Senado: Josh Hawley (Missouri).

“Millones de votantes preocupados sobre la integridad de la elección merecen ser escuchados. Voy a objetar en enero 6 en su representación”, dijo Hawley al dar a conocer su postura.

El republicano, quien se ha convertido uno de los senadores de mayor impacto nacional por apoyar el incremento de ayuda directa a ciudadanos a $2,000 dólares, citó que los demócratas en 2004 y 2006 se opusieron a la certificación de la elección.

“Ellos fueron celebrados por los líderes demócratas y los medios cuando lo hicieron. Ellos tenía derecho a hacerlo. Pero ahora los que estamos preocupados por la integridad de la elección tenemos derecho a hacer lo mismo”, expresó.

Hawley dijo que le preocupa el proceso electoral en varios estados, principalmente en Pensilvania, a pesar de que la Corte Suprema estatal rechazó mociones del equipo de defensa del presidente Donald Trump, debido a la falta de pruebas. También el máximo tribunal del país rechazó revisar el proceso.

“El Congreso debe investigar los alegatos de fraude e implementar las medidas para asegurar la integridad de nuestras elecciones”, indicó.

Millions of voters concerned about election integrity deserve to be heard. I will object on January 6 on their behalf pic.twitter.com/kTaaPPJGHE

— Josh Hawley (@HawleyMO) December 30, 2020