Qué sigue en el Senado con el cheque de estímulo de $2,000

Este miércoles se espera que el Senado retome la discusión sobre el incremento a $2,000 dólares del cheque de estímulo, en el marco de la votación por el veto del presidente Donald Trump a la ley de Defensa.

El líder republicano, Mitch McConnell (Kentucky), introducirá la votación, pero se espera la objeción de los demócratas, a menos de que se vote el incremento de ayuda económica directo a familias.

El martes, McConnell adelantó que el pleno atenderá tres temas fundamentales: el cheque de estímulo, los fondos de Defensa y las regulaciones a redes sociales, como Twitter, atendiendo peticiones del presidente Trump.

“Esta semana el Senado comenzará un proceso para enfocar estas tres prioridades”, dijo McConnell. Hoy hay sesión a las 3:00 p.m.

El senador independiente que vota con los demócratas, Bernie Sanders (Vermont), adelantó que la condición del voto de sus colegas contra el veto del presidente Trump dependerá del incremento de $600 a $2,000 dólares al cheque de estímulo.

“Esta semana en el pleno del Senado, Mitch McConnell, quiere votar para invalidar el veto de Trump a los $740,000 millones de fondos de defensa y luego irse a casa para el Año Nuevo”, acusó Sanders el fin de semana. “Voy a objetar hasta obtener el voto de la legislación que proveé un pago directo de $2,000 dólares la clase trabajadora”.

This week on the Senate floor Mitch McConnell wants to vote to override Trump's veto of the $740 billion defense funding bill and then head home for the New Year.

I'm going to object until we get a vote on legislation to provide a $2,000 direct payment to the working class.

— Bernie Sanders (@BernieSanders) December 28, 2020