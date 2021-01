Las fotos de Bella Thorne usando un mini bikini que apenas le cubre lo más íntimo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Bella Thorne dejó boquiabiertos y tirando baba a sus más de 24 millones de seguidores de Instagram.

“Can’t tell if the first pic my fave or the last pic? Ps. I’m so excited about our NEWYEARS show 😍 who’s tuning in?”, escribió junto a la serie de fotos en las que aparece con un mini bikini color verde que apenas cubre su pechonalidad y su zona íntima.

Como era de esperarse, las infartantes instantáneas de la actriz, tiene hasta el momento más de un millón 994 mil likes y toda clase de halagos.

(Desliza para ver todas la imágenes)

Hace unas semanas, La exchica Disney también acaparó reflectores al mostrar sus encantos con sensual lencería.

