De espalda a la cámara, Demi Rose muestra su retaguardia con ajustado enterizo animal print

Demi Rose sabe lucir su belleza ¡en donde sea! La modelo británica compartió en su cuenta oficial de Instagram unas fotos desde Tanzania que causaron furor entre sus fans.

Hace unas horas, la joven de 25 años infarto la red al postear tres instantáneas donde se le puede ver posando de espalda a la cámara, vistiendo un ajustado enterizo animal print con el que mostró su voluptuosa retaguardia.

“New year, more knowledge, more strength. I love how far I have came and I’m so ready for what’s to come this next year. I love you guys so much. Wishing you all blessings. 🐆”, escribió en la publicación que ha generado más de 290 mil likes.

(Desliza para ver las imágenes)

En las últimas semanas, Demi ha presumido algunos mágicos lugares de los países africanos que ha visitado, haciendo alarde se su belleza con sensuales modelitos.

