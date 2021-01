Mujer fue violada y asfixiada por falso repartidor que llegó a su apartamento en Manhattan

Una joven fue violada y apretada por el cuello cuando abrió la puerta de su apartamento en Manhattan, creyendo que estaba recibiendo una entrega, informó NYPD.

La víctima de 27 años le dijo a la policía que el hombre llamó a su puerta en el edificio 230 East 30th St, Midtown East, justo antes del mediodía del miércoles, e inmediatamente comenzó a asfixiarla.

“Hizo que pareciera que estaba entregando un paquete”, dijo una portavoz de NYPD. La mujer declaró luego que la asfixia la hizo perder el conocimiento y que cuando volvió en sí, el hombre la estaba violando.

Además, el atacante tomó sus tarjeta bancarias antes de huir. La víctima fue llevada al Hospital Bellevue, acotó New York Post.

No se han anunciado arrestos. NYPD divulgó imágenes del sospechoso. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

🚨WANTED for RAPE: On 12/31 at 11:45 AM near E30 St and 3 Av in #Manhattan, the perp, posing as a delivery man, entered a female victim’s apartment and forcibly raped her. He then stole her credit/debit cards and fled. Recognize him? Call us at 800-577-TIPS. It’s ANONYMOUS. pic.twitter.com/rwCwkQGF3M

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) January 1, 2021