¿Republicanos aceptarán aumento de cheque de estímulo a $2,000 con inicio de sesiones del Senado?

Este domingo se instala el nuevo Congreso de los Estados Unidos y varios temas pendientes serán retomados por los legisladores de ambas cámaras.

Sin embargo, hay un asunto que se mantiene latente entre senadores: el incremento de $600 a $2,000 dólares de ayuda económica directa a familias por la pandemia de COVID-19.

El líder de los republicanos, Mitch McConnell (Kentucky), se ha opuesto al proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes, a pesar de la presión de varios de sus colegas.

Es incierto si McConnell ceda y permita la votación solicitada por el líder demócrata Charles Schumer (Nueva York) y el senador Bernie Sanders (Vermont), pero un senador republicano de alto rango sigue presionando.

Lindsey Graham (Carolina del Sur) pidió a su líder evitar retrasar la aprobación del proyecto de ley.

“Con el debido respeto a mis colegas republicanos, un pago directo de $2k para individuos y familias que están luchando no es socialismo”, dijo Graham. “En mi opinión, es necesario para los tiempos en que vivimos”.

With all due respect to my Republican colleagues, a $2k direct payment for individuals and families who are struggling is not socialism.

In my view it is necessary in the times in which we live.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 1, 2021