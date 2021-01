Qué deben evitar inmigrantes con procesos ante USCIS, ICE y tribunales durante pandemia de coronavirus

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El miedo al contagio a coronavirus puede llevar a inmigrantes a evitar continuar con sus procesos migratorios ante tribunales, consultar un abogado o dar seguimiento puntual a sus procesos en las oficinas de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), pero es el peor error que pueden cometer para su estancia en los Estados Unidos.

Así lo explicó el Dr. Nelson Castillo, de Inmigración Hoy, quien indicó que hay opciones para que las personas no se expongan todo el tiempo al COVID-19, ya que las primeras consultas con abogados pueden ser vía telefónica o video, para asesorar adecuadamente, sobre todo si la persona enfrenta proceso de deportación o está a punto de perder su protección migratoria.

“Durante la pandemia de coronavirus para una consulta migratoria no es necesario que uno tenga a la persona enfrente, para poderle hablar, discutir, responder todas las preguntas que tiene… y luego darle un consejo legal”, indicó el Dr. Castillo.

Agregó que hay personas que se van al otro extremo, es decir, quieren ver a sus abogados en persona todo el tiempo, sin que eso sea necesario en las primeras partes del proceso de consulta.

“Todas las consultas migratorias se hacen por teléfono, pero hay personas que cuando usted les dice eso dicen: ‘Ah, no, yo voy a esperar hasta que abra y le voy a volver a llamar’… y a veces tienen casos que necesitan ser visto inmediatamente”, advirtió. “Es algo que la gente tiene que acoplarse, tiene que entender la situación, tiene que acoplarse”.

Advirtió a los inmigrantes evitar que un notario público o personal de oficinas de multiservicios llenen los formularios oficiales a enviar a USCIS u otras dependencias migratorias, ya que pueden contener errores irreparables.

“Es importante recordarles a los inmigrantes que no vayan a los notarios a llenar sus formularios migratorios, a las oficinas de multiservicios…. No deberían ir ahí bajo ninguna circunstancia”, indicó. “Es mejor que investiguen. Hay distintas formas en que puede buscar ayuda legal, se encuentran las organizaciones sin fines de lucro, que estén autorizadas por el gobierno, que tengan gente con licencia, gente que sean abogados con licencia o acreditados por el gobierno federal”.

Las citas programadas

Incluso en las asesorías con abogados es importante seguir las recomendaciones de autoridades sobre la debida protección.

“Después de la consulta migratoria nosotros necesitamos reunirnos con el cliente muchas veces porque hay que firmar documentos originales para enviarlos a los gobiernos, pero la gente tiene que cuidarse, tomar las precauciones”, especificó el abogado que ejerce en California.

Actualmente las oficinas migratorias, como ICE y USCIS operan con restricciones, bajo citas programadas y aunque éstas pueden cambiarse, lo ideal es atender lo antes posible con las debidas precauciones, como la distancia social, el uso de máscaras y gel antibacterial, medidas que continuarán incluso con el nuevo gobierno.

“El gobierno de los EE.UU. ha dado ciertas prórrogas para tratar de acomodar a las personas en estos tiempos difíciles, pero si usted no conoce, no entiende qué es lo que la ley le provee o no puede que deje de pasar una oportunidad”, expuso el experto. “Muchas de esas cosas son anunciadas en el sitio web de migración, si la persona no está siguiendo las oficinas de inmigración, puede que no se entere. A veces puede que reciban información equivocada”.

Consultas fáciles y seguras

El Dr. Castillo indicó que hay personas que no saben utilizar adecuadamente las herramientas en internet, pero las consultas con abogados son fáciles por teléfono y pueden recibir la orientación adecuada.

“En nuestra comunidad migrante hay gente desde lo más sofisticada, estudiada y con muchas cosas positivas para ellos, hasta las personas que no saben leer ni escribir o utilizar una computadora. Nosotros ayudamos a todos”, expresó. “La clave es que la comunidad se acople, se ajuste a la nueva realidad que vivimos”.

Los consejos