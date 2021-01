Guardia Costera suspende búsqueda de 20 viajeros desaparecidos en barco que naufragó por el “Triángulo de las Bermudas”

La Guardia Costera de Estados Unidos suspendió el viernes pasado la búsqueda de 20 personas que desaparecieron en el llamado “Triángulo de las Bermudas” cuando se dirigían de Bahamas hacia el sur de Florida.

Según el comunicado de la agencia, se trata de un barco Mako Cuddy Cabin azul y blanco, de 29 pies, que salió del puerto de Bímini con destino a la ciudad de Lake Worth.

Pero, contrario a lo que se esperaba, la embarcación nunca arribó a su destino.

Las autoridades marítimas iniciaron una búsqueda sobre unas 17,000 millas cuadradas, que equivalen al doble del estado de Massachusetts, durante aproximadamente 84 horas.

“Nuestros pensamientos y oraciones van hacia las familias de las personas desaparecidas”, dijo el capitán Stephen V. Burdian, director de respuesta del distrito siete.

“Animo a cualquiera con información sobre las personas a bordo que nos contacten tan pronto como sea posible”, agregó el portavoz.

#UPDATE Here is the search area made by the @USCG and @usairforce.

If you have any information please contact Coast Guard #District7 Command Center at 305-415-6800 pic.twitter.com/5Zwb5Wonx4

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) December 31, 2020