Puerto Rico va por la segunda dosis de vacunas contra el coronavirus

“Yo espero que estemos en fase B, y fase C y fase 2 bien pronto. Porque yo creo que todo el mundo tiene que vacunarse. Aquí no hay ninguna excusa, aquí no hay ninguna alergia, aquí no debe tener ningún miedo la gente a vacunarse. Más miedo deben tener de adquirir el COVID”, insistió el doctor Colón.

El infectólogo reiteró que la vacuna es “extremadamente segura y eficaz”, con solo un 5% de vacunados que desarrolla la infección, pero de manera leve.

“Así que protege 100%. No pueden decir, mira ese 5% se puso bien enfermo de eso murieron. No, ninguno murió. Y a todo el mundo que le dio la infección, le dio extremadamente débil, casi asintomática. Es una vacuna extremadamente segura, extremadamente eficaz, tanto la de Pfizer como la de Moderna. Está excelente esto”, afirmó el doctor, con visible entusiasmo, agregando que, al menos aquí en Puerto Rico, se ha visto una respuesta similar en otros hospitales.

La respuesta de otros vacunados era similar. El doctor Manuel Velilla, un ginecólogo obstetra que es el más veterano aún en funciones en la institución, comentó que haberse sentido “muy bien, igual, como si no me hubieran puesto vacuna, pero más seguro”.

“Creo que esta es la solución en parte de todos los problemas. Solo tuve cansancio, y un día nada más. Pero nada más, no tengo seis dedos ni nada. Todo ha ido perfecto”, afirmó el doctor.

Primera vacunada exhorta a no tener miedo

La terapista respiratoria Yahaira Alicea, quien fue la primera persona en recibir la vacuna en la Isla, también dijo haberse sentido bien luego de recibir la primera dosis, y exhortó a toda la población a vacunarse.

“No he tenido, gracias a Dios ninguna reacción. Todo ha sido normal, ni fiebre, ni dolor de cabeza, ni mareos, nada. Me siento bien, bien positiva. Ya siento que tengo una protección. Me siento segura, tranquila, y pa’alante con los pacientes”, aseguró la joven terapista.

Agregó que se sentía contenta con que sus colegas y demás personal multidisciplinario también se estaba vacunando, en el Ashford y en otros hospitales. “Estamos dando un ejemplo para que el país y el pueblo se puedan vacunar y no tengan miedo. Yo le exhorto a toda la población a que se vacune”.

Domingo Cruz, director ejecutivo del hospital, expresó tras recibir su segunda dosis que estaban “superentusiasmados”, y que ha habido una gran aceptación de parte del personal del hospital.

La isla se encamina a la “inmunidad de rebaño”

“Nuestra meta era tener 70% del total del personal vacunado, que es lo que se considera inmunidad de rebaño. Al día de hoy estamos cerca del 75%. Así que seguimos vacunando. Al día de ayer ya teníamos 1,500 personas vacunadas. Así que estamos muy entusiasmados. Queremos continuar el proceso y una vez terminemos con nuestro personal, la segunda dosis de la vacuna, estamos trabajando y organizándonos para empezar lo que eventualmente va a ser la vacunación al grupo de 65 años o más. Así que si Dios quiere para finales de enero o principios de febrero debemos estar listos, cuando el gobierno así dé la orden, para empezar a atender a la comunidad”, afirmó el directivo.

Explicó que esa siguiente fase se llevaría a cabo con reservaciones a través de un sistema de información inteligente, desarrollado en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, que permite al paciente separar, a través de su teléfono o computadora, su espacio para recibir la vacuna.

Las reservaciones serían en bloque, por horas, lo que permitiría al Ashford atender unas 300 personas por día. Una vez reciben la primera dosis, el sistema le programa la cita para la segunda dosis e incluso le envía una notificación para recordarle esa cita para la segunda dosis. El sistema permitirá además al hospital recibir unas 30,000 llamadas mensuales, según detalló Cruz.