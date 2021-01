Representante demócrata revela suicidio de su hijo universitario

El representante Jamie Raskin (Maryland) y su esposa, Sarah Bloom Raskin, revelaron la muerte de su hijo Thomas Bloom Raskin, quien no pudo vencer la depresión y terminó quitándose la vida la víspera del Año Nuevo.

Tommy, como lo conocían sus amigos, tenía 25 años y era estudiante del segundo año de la Facultad de Derecho de Harvard.

Los Raskin hicieron público un sentido mensaje sobre la tragedia familiar.

“En el último día infernal y brutal de ese año espantoso y miserable de 2020… cuando cientos de miles de estadounidenses y millones de personas en todo el mundo murieron solos en la cama en la oscuridad de una enfermedad asesina… también perdimos a nuestro querido y amado hijo, el querido hermano insustituible de Hannah y Tabitha, una luz radiante en este mundo roto”, escribió la pareja.

