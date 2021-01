En excelente estado de salud, la abuelita de Thalía va camino a los 103 años

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

No cabe duda que la abuelita de Thalía está más sana que nunca, pues este 18 de enero cumplirá 103 años y por fortuna se encuentra en perfecto estado de salud.

Así lo compartió Laura Zapata en exclusiva para Grupo Cantón. “En la casa todos estamos muy bien y adaptándonos a este cambio, participando de alguna manera en la trasformación de los conceptos de vida, mis hijos buscando sus oportunidades y lo están logrando y eso me da mucho gusto. Mi abuela Eva está mejor que nunca, maneja unos niveles maravilloso de salud porque está bien atendida, bien comida, distraída… Oxigena 98, oxigenación a la que yo no he llegado ni de chiste… Está muy bien, pero no está entendiendo de alguna manera, le ha pesado guardarse, no poderse abrazar, pero como ella es una mujer muy fuerte se ha adaptado”, afirmó la actriz.

Agregó. “Si Dios lo permite, sólo esperamos a que llegue el 18 de enero para celebrarle 103 años de vida, mi abuela ha estado en un capelo definitivamente. La estamos cuidando mucho para que no le afecte esta pandemia”.

Continuó. “Han sido momentos muy variados, empecé la pandemia con alegría, con optimismo, reforzando la creencia de que sería algo que terminaría pronto, pero ha pasado el tiempo y esto se ha transformado. Ha sido una época de introspección, de partidas… Me han dejado un hueco muy fuerte”.

