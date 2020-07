Aracely Arámbula dedica conmovedor mensaje a Raymundo Capetillo, quien murió a causa de COVID-19

View this post on Instagram

Me ha entristecido tanto saber de la partida de mi querido Raymundo Capetillo ✨🙏🏻✨ compartimos grandes momentos en Soñadoras y esta foto de Corazón Salvaje hermoso ser humano y amigo , gran actor ✨ me quedo con tantos momentos bonitos deseando que su partida sea a un mejor lugar lleno de luz y lleno de bendiciónes QEPD querido Amigo ✨🙏🏻✨