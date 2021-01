Hermana de Chiquis Rivera, Jenicka, llama “Tóxica” a su familia y luego se arrepiente

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Al parecer Lorenzo Méndez, ex de Chiquis Rivera, estaría en un evento por el Día de Reyes junto a Juan Rivera y Rosie Rivera, familiares de la cantante para entregar juguetes y comida a los más necesitados. Sin embargo, la menor de las hijas de la fallecida cantante Jenni Rivera, Jenicka, publicó unas historias en las que lanzaba una indirecta a su familia y la llamaba “Tóxica” por participar en un evento al lado del ex de Chiquis. Además dijo que “El mensaje era para su familia y que la sangre es más gruesa que el agua pero aparentemente no en su familia…”.

Sin embargo, transcurridas unas horas, la misma Jenicka se retractó de lo dicho y borró las publicaciones anteriores: “Hey muchachos yo quiero tomar responsabilidad de mi error. El malentendido con mi familia fue resuelto. Hay mucho de mi familia que ustedes no saben. El problema no fue el evento sino problemas internos que ustedes nunca sabrán. Es muy fácil juzgar desde afuera”.

En medio de ambas publicaciones, fue el mismo Lorenzo Méndez quien hizo una publicación pidiendo disculpas por no asistir al evento. “Disculpa familia, mañana no estaré asistiendo al evento. En otra ocasión nos saludamos”, dejando saber así que no participaría en ninguna actividad al lado de Rosie y Juan Rivera.

Todo esto lo dio a conocer el programa de farándula “Chisme en Vivo”, quienes prometieron dar detalles del incidente. Hasta el momento ningún integrante de la familia Rivera ha dado su punto de vista al respecto.

