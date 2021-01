¿Puede la vacuna del coronavirus agrandar el pene?

En los primeros días del año 2021, algunos usuarios de Twitter compartieron lo que aparentemente era un estudio médico y científico, en el cual se aseguraba que varios hombres habían experimentado crecimiento del pene tras haberse vacunado contra el coronavirus.

El documento compartido por un usuario identificado como “ChristianAssad” indicó que dicha investigación era liderada por “Larry K. Ñonga”, “Alma Marcela” y el “Dr. Kaka Wate”, todos nombres con doble sentido, dando a entender que era una broma; pero que al parecer muchos creyeron.

Según el tuit, se afirmaba que la vacuna podría provocar que algunos caballeros notaran que su pene había crecido hasta unos 7 centímetros.

BREAKING NEW: COVID19 vaccine shown to enlarge penis by up to 3 inches! pic.twitter.com/VU6UOHxXGP

— Dr. KKWate (@ChristianAssad) January 3, 2021