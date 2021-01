“Una gran victoria que despenaliza la pobreza”: ya no suspenderán licencias de manejo por multas no pagadas en Nueva York

Aquellos conductores neoyorquinos que no puedan pagar la totalidad de una multa de tráfico podrán hacerlo a plazos y ya no enfrentarán el riesgo de que se suspendan sus licencias por esa deuda, según una ley firmada por el gobernador Andrew Cuomo.

La “Ley de Reforma de la Suspensión de la Licencia de conducir” pone fin a la práctica de suspender los permisos de manejo a las personas que no han podido pagar sus multas en su totalidad y permitirá recuperarlos a quienes los tienen inactivos debido a la deuda de tráfico.

El senador estatal Tim Kennedy de Buffalo, quien patrocinó la legislación con la asambleísta Pamela Hunter de Syracuse, dijo en un comunicado que era “una gran victoria que despenaliza la pobreza y dará esperanza y oportunidad a los conductores en todo el estado de Nueva York”, citó Associated Press.

