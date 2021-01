Violencia sin freno: lanzaron bomba molotov en apartamento en El Bronx

Una persona resultó herida cuando una bomba cóctel Molotov fue arrojado dentro de un apartamento en Williamsbridge (El Bronx), la madrugada de ayer.

La policía de Nueva York confirmó que alguien arrojó una botella con líquido inflamable y tela dentro de una residencia, en un edificio de Tillotson Avenue alrededor de la 1:15 a.m. del miércoles.

El explosivo de fabricación casera se estrelló contra una ventana del segundo piso y una persona resultó lesionada. La víctima no identificada fue llevada al Centro Médico Jacobi en condición estable.

FDNY informó a News 12 que el fuego fue apagado antes de que arribaran los bomberos. La policía dice que hubo una situación doméstica, y una mujer que vive en el apartamento llamó al 911, pero luego no cooperó con los oficiales sobre los detalles del incidente.

