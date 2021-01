Joven hispana vandalizó Catedral de San Patricio de Nueva York

Chriselle Vega fue arrestada como sospechosa de rayar con graffiti el exterior de la Catedral de San Patricio de NYC durante una protesta la madrugada de Año Nuevo.

Vega (20), residente de El Bronx, fue arrestada el martes por la noche por estropear la fachada de la emblemática iglesia católica escribiendo las letras “ACAB”, que significan en inglés “Todos los policías son bastardos”, apenas unas horas después del año nuevo, dijeron las autoridades.

La policía la identificó a través de registros de vigilancia de la famosa catedral católica neogótica que se construyó en 1879 en la 5ta Avenida, a pocos pasos del Rockefeller Center, en el llamado “corazón navideño” de la ciudad.

El video revisado por los investigadores mostró que Vega llevaba una capa rosada mientras escribía las letras en una columna de la iglesia. Aproximadamente 150 manifestantes se reunieron frente a la catedral de Midtown en las primeras horas del 1 de enero. En un momento durante la protesta, Vega incluso se enfrentó a la policía, pero los oficiales no tenían idea en ese momento de su acto vandálico previo, dijeron las fuentes.

La policía finalmente la reconoció durante una protesta en Washington Square Park alrededor de las 10:50 p.m. del martes. Vega admitió su acto vandálico en la catedral, destacó New York Post.

Woman busted for vandalizing St. Patrick's Cathedral on New Year's Day. For some inexplicable reason @nypmetro says "Cops identified the graffiti artist through surveillance records." Artist?https://t.co/vyNApwLkXD

— New Yorker (@WestSideTom) January 8, 2021