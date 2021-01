Muere Tom Lasorda, incomparable ícono de los Dodgers y embajador del béisbol

Resumir quién fue Tom Lasorda es sencillo: uno de los hombres más emblemáticos y queridos de la ilustre franquicia de los Dodgers al formar parte de la organización por 71 años.

Para ilustrar su impacto en el equipo de Los Ángeles basta con un momento: el 15 de octubre de 1988, cuando en el primer juego de la Serie Mundial contra los todopoderosos Oakland Athletics, “Tommy” consumó una de sus genialidades y contra toda lógica envió a batear como emergente a Kirk Gibson en la novena entrada a pesar de estar tan lastimado de las piernas que apenas podía caminar. El resto fue magia, e historia.

Esa decisión se convirtió en posiblemente el momento más memorable de las Ligas Mayores en los pasados 70 años y consumó el inmenso legado de Lasorda, cuya muerte la noche del jueves en Los Ángeles ha puesto al béisbol de luto. Tenía 93 años.

El equipo informó que “Tommy”, quien apenas a principios de semana había abandonado un hospital tras varias semanas internado con problemas cardíacos, sufrió un arresto cardiovascular en su casa a las 10:09 pm. Fue llevado rápidamente a una clínica con resucitación en progreso, pero fue pronunciado muerto a las 10:57 pm.

Casi 12 meses después de que el sur de California y todo el deporte se sacudieron por la trágica muerte de Kobe Bryant, Los Ángeles sufre la pérdida de otro de sus íconos, aunque este último distinguido por su increíble longevidad.

“En una franquicia que ha celebrado a tantas leyendas del deporte, ninguna que haya vestido el uniforme representó el espíritu Dodger tanto como Tommy Lasorda“, dijo en un comunicado Stan Kasten, el presidente y CEO de los Dodgers. “Fue un incansable vocero del béisbol, su dedicación al deporte y al equipo que amó fue inigualable… Tommy es simplemente irremplazable e inolvidable”.

Tommy Lasorda, this wonderful man, Hall of Famer in baseball and in life, this is him, so much joy. So much love he had for baseball, for the @Dodgers . To win, to love this game, to live and play with joy was his message to us. Rest in peace in Blue Heaven, sir and thank you. 🙏🏾 pic.twitter.com/45iXnAurYU

— Kenley Jansen (@kenleyjansen74) January 8, 2021