Paciente anciano disparó e hizo barricada en hospital de Nueva York

Un paciente con cáncer abrió fuego dentro de un hospital del Upper East Side de Manhattan anoche, antes de atrincherarse en un baño durante varias horas.

El hombre de 65 años disparó cinco o seis tiros dentro del centro de atención de urgencia del Memorial Sloan Kettering en 417-425 East 67th Street, alrededor de las 8:45 p.m., dijeron fuentes policiales.

El hombre no identificado había sido dado de alta como paciente de ese mismo hospital ayer. Fue detenido poco antes de la medianoche. No se reportaron heridos de inmediato ni la causa de su atrincheramiento, dijo la policía.

El tiroteo provocó una respuesta policial masiva, con unidades de negociación de rehenes y servicios de emergencia de NYPD. No estaba claro de inmediato si el hombre mantuvo personas cautivas durante el enfrentamiento.

La Comisaría 19 instó al público a evitar el área durante la crisis de seguridad, reportó New York Post.

🚨 UPDATE: Following an earlier incident of a male barricaded inside Memorial Sloan Kettering Hospital, located at 425 E. 67th St, Manhattan, he has been taken into custody without incident & no other injuries reported.

Please still avoid the area & expect large police presence. pic.twitter.com/xFkAwYhehW

— NYPD 19th Precinct (@NYPD19Pct) January 8, 2021