Sargento hispana NYPD acusada de fraude con fondos 9/11

Sally Spinosa, actual ex sargento de la policía de Nueva York, supuestamente mintió diciendo que había trabajado en los esfuerzos de recuperación de 9/11 para obtener beneficios médicos y dinero en efectivo, dijeron las autoridades.

Spinosa, hoy de 55 años, afirmó al Programa de Salud del World Trade Center (WTC) haber trabajado durante 10 meses en el vertedero Fresh Kills en Staten Island a partir de septiembre de 2001, según una denuncia penal.

Ese programa brinda tratamiento médico a las personas que estuvieron expuestas en los sitios de desastre y recuperación de los atentados en Bajo Manhattan en 2001.

“Después de los ataques del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York, los valientes hombres y mujeres de la policía de Nueva York arriesgaron sus vidas y su seguridad para reconstruir la ciudad”, recordó la Fiscal Federal Interina, Audrey Strauss. “Como se alega, la ex sargento del Departamento de Policía de Nueva York, Sally Spinosa, se aprovechó de su puesto al afirmar descaradamente, y falsamente, haber trabajado cientos de horas en el esfuerzo de recuperación”.

El auncio de la acusación fue hecho ayer por Strauss, el Comisionado de NYPD Dermot Shea, y Russell W. Cunningham, Agente Especial del Departamento de Justicia.

La veterana de 33 años de carrera supuestamente mintió nuevamente en 2014 cuando solicitó un pago del Fondo de Compensación del 11 de septiembre, que distribuye premios monetarios a las víctimas del ataque y a las personas que resultaron lesionadas durante los posteriores esfuerzos de limpieza.

Spinosa le dijo a la organización que estuvo en el relleno sanitario dos horas al día durante 62 días seguidos después de que las Torres Gemelas se derrumbaron, proporcionando una declaración jurada supuestamente firmada por un supervisor para corroborar su afirmación. Pero los fiscales de Manhattan dicen que la declaración jurada fue falsificada y Spinosa estaba embarazada en ese momento, por lo que durante el período en cuestión trabajaba en horas limitadas o con licencia.

Antes de que los fiscales la acusaran, Spinosa recibió beneficios médicos del Programa de Salud del WTC. Su solicitud al Fondo de Compensación para Víctimas aún está pendiente.

Spinosa se retiró de NYPD en 2019. Ahora enfrenta un máximo de 20 años de prisión por el cargo principal, dijeron las autoridades. La acusada no devolvió de inmediato una solicitud de comentarios al New York Post.

