Comisionado de Policía de Nueva York Dermot Shea da positivo de coronavirus

El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) confirmó este viernes que su máximo jefe, el comisionado Dermot Shea, dio positivo a la prueba del coronavirus.

Fuentes de la Uniformada informaron que el Comisionado se encuentra en buen estado, pero para garantizar la salud y seguridad de los oficiales de policía y el resto de trabajadores que laboran en One Police Plaza, Shea está actualmente ejerciendo sus funciones de manera remota desde su hogar, y sigue en permanente contacto con los altos mandos.

El NYPD no informó de inmediato si otros oficiales de alto rango, y sobre todo aquello muy cercanos al Comisionado de Policía y que han tenido contacto con él en los recientes días, han dado positivos al COVID-19 o si se encuentran en cuarentena.

Desde que comenzó la pandemia el año pasado más de 8,000 miembros de la Uniformada han dado positivo de coronavirus y al menos 46 han fallecido debido a su contagio.

La noticia sobre el Comisionado fue confirmada en la cuenta de Twitter del NYPD.

Police Commissioner @NYPDShea has tested positive for COVID. He’s doing well. He’s in touch with his executive staff on a regular basis. He’s staying home and he is running the Police Department remotely.

