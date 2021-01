Eddy Reynoso explota contra los detractores de “Canelo” Álvarez: “Si tuvieran agallas, reconocerían que es el No.1”

Luego de que el “Canelo” Álvarez se proclamara como campeón mundial de la AMB, CMB y The Ring, tras vencer a Callum Smith en el Alamodome de Texas, muchos lo consideraron como el mejor libra por libra del mundo, pero no todos, ya que hay quien no cree en sus capacidades y, de acuerdo a su entrenador, Eddy Reynoso, esto es porque les faltan agallas para aceptarlo.

“Es el mejor, libra por libra. La política de la gente anti-Canelo es la razón por la que no es el número uno en algunas listas. Si la gente anti-Canelo votara con agallas, lo reconocería”, explicó Eddy Reynoso en entrevista con Boxing Scene.

Reynoso: People Who Dont Have Canelo As P4P No. 1 Are Anti-Alvarez; Hes Accomplished More Than Crawford https://t.co/wT8TEpIqNv pic.twitter.com/aH6L7q1Jmq

— BoxingScene.com (@boxingscene) January 8, 2021