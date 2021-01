Nuevo cheque de estímulo sería mínimo de $1,400 dólares

Aunque el líder demócrata en el Senado, Charles Schumer, confirmó que su bancada presionará por ayuda de $2,000 dólares, hay dudas sobre la precisión de sus palabras, debido al avance de $600 dólares que IRS sigue distribuyendo.

Los expertos en finanzas y política económica también señalan que los demócratas, apoyados por varios republicanos, aprobaron la Ley CASH, que es un incremento de los $600 dólares a los $2,000, es decir, la suma de $1,400 dólares.

“Esperamos una creciente anticipación de que los demócratas buscarán un estímulo adicional con un cheque de $2,000 dólares (o al menos los $1,400 restantes)”, dijo Ed Mills, analista del banco de inversión Raymond James, en un informe luego de las elecciones de Georgia, reportó CBS News.

El presidente electo Joe Biden está completamente a bordo del plan de ayuda, incluso previo a las elecciones en Georgia tuiteó al respecto, destacando que no se trataba de un asunto político, sino de ayuda a las familias.

The debate over $2,000 isn’t some abstract debate in Washington. It’s about real lives.

Hardworking Americans need help, and they need it now.

Georgia — you have the power to make it happen. Vote. pic.twitter.com/yFBBk1YAEm

— Joe Biden (@JoeBiden) January 5, 2021