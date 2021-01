Para iniciar el año con el pie derecho: los 8 alimentos más saludables del planeta

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Todos queremos vivir mejor y de manera más saludable. De tal modo que comprar alimentos nutritivos no solo significa comer deliciosos y coloridos platillos. Es el secreto para mejorar la salud en todo nivel, agudizar la mente, fortalecer el corazón, gozar de un peso corporal sano y tener buenos niveles de energía y ánimo. Es por ello que nos dimos a la tarea de seleccionar 8 de los alimentos más saludables del planeta, no solo tienen poderes especiales para promover la salud ¡Aumentan la felicidad!

1. Espinacas

No en vano las espinacas eran la verdura favorita de Popeye y es que son un tesoro nutricional sin igual. No solo son una gran fuente de proteínas (aunque no lo creas), contienen muchos antioxidantes, vitaminas A, C y folatos, que protegen la salud del corazón. Tan solo una taza de espinacas frescas, aporta casi tantas proteínas como un huevo duro y por la mitad de calorías ¡Maravilloso! Para obtener un mayor beneficio nutricional, los nutricionistas recomiendan cocinar las espinacas al vapor en lugar de consumirlas crudas. Este método de cocción ayuda a retener las vitaminas y facilita que el cuerpo absorba el contenido de calcio del verde. Apuesta por utilizarlas con mayor soltura, agrega un puñado en las sopas, jugos verdes, licuados, tortillas, platos de pasta y salteados de verduras. O como una deliciosa guarnición, agrega aceite de oliva, mantequilla o crema.

Espinacas./Foto: Pxhere

2. Tomates deshidratados al sol

Los tomates no solo son uno de los ingredientes más emblemáticos en la cocina a nivel mundial, son ligeros, refrescantes, bajos en calorías y muy saludables. Llama de manera particular la atención su alto contenido en licopenos un tipo de antioxidante, que según los estudios puede disminuir el riesgo de cáncer de vejiga, pulmón, próstata, piel y estómago. También son sustancias que ayudan a reducir el riesgo de enfermedad de las arterias coronarias. Los tomates deshidratados, es decir aquellos que son secados al sol son una magnífica adición a la dieta y es que solo una taza proporciona 6 gramos de proteína saciante, 7 gramos de fibra y el 75% de la dosis diaria recomendada de potasio, que es esencial para la salud del corazón y la reparación de los tejidos. También son ricos en vitaminas A y K. Lo mejor de todo es que es exquisito añadirlos en la dieta diaria, utilízalos como aderezo de pizza, como un complemento picante para ensaladas, pastas y guisados, tortillas y sándwiches.

3. Alcachofas

Existen alimentos que resultan el aliado perfecto para perder peso y la mayoría cumplen con tres características principales: son saciantes, ricos en fibra y proteínas. Tal es el caso de las alcachofas que gracias a su capacidad de mantener lleno al estómago, se relacionan con grandes efectos para suprimir la producción de grelina “la hormona del hambre”. Para ser más específicos, una alcachofa mediana: tiene casi el doble de fibra que la col rizada (10,3 g por alcachofa o el equivalente al 40% de la fibra diaria que necesita una mujer promedio) y uno de los recuentos de proteínas más altos entre las verduras. Adicionalmente las alcachofas brillan por sus propiedades diuréticas y depurativas que ayudan al organismo a eliminar todo lo que no necesita y son un gran aliado para combatir la retención de líquidos (que tanto se asocia con el sobre peso).

4. Guisantes verdes

Los guisantes son una popular guarnición que normalmente pasa desapercibida, lo cierto es que se trata de un alimento muy completo y nutritivo. A pesar de su débil reputación, una taza de guisantes contiene ocho veces más proteína que una taza de espinacas. Adicionalmente son un poderoso aliado del sistema inmunológico, ya que e n una sola taza obtendrás el 100% de los requerimientos diarios de vitamina C, son un gran aliado para combatir gripes y catarros. También aportan numerosos minerales como el calcio, sodio, hierro, zinc, selenio, potasio y fósforo. Son de bajo aporte calórico y contienen una cantidad casi inexistente de grasas, por lo cual son ideales para bajar de peso. Lo mejor de todo es que son accesibles y versátiles, es muy fácil integrarlos con éxito en la dieta diaria.

5. Pimientos

Es bien sabido que los pimientos picantes y chiles son un gran aliado para quemar calorías y grasas, esto se relaciona con su contenido en un compuesto activo único llamado: capsaicina. La buena noticia es que los pimientos suaves aportan los mismos beneficios, de manera particular contienen un compuesto que estimula el metabolismo: el dihidrocapsiado. También son vegetales que se distinguen por su alto contenido de vitamina C, que estimula al sistema inmunológico y promueve la producción de colágeno. Una taza de estas verduras proporciona hasta tres veces la vitamina C recomendada al día, un nutriente que contrarresta el efecto de las hormonas del estrés que desencadenan el almacenamiento de grasa alrededor de la sección media. También aportan extraordinario contenido en fibra que beneficia la digestión, la salud intestinal y la pérdida de peso.

6. Brócoli

El brócoli es considerado uno de los alimentos más saludables del planeta y todo se relaciona con su inigualable composición nutricional. Es bien sabido que se trata de una verdura crucífera que se asocia con beneficios para prevenir ciertos tipos de cánceres: próstata, mama, pulmón y piel. A la vez es muy rico en antioxidantes y se asocia con cualidades para acelerar el metabolismo, quemar grasa abdominal y perder peso. Según los expertos, el brócoli contiene un fitonutriente llamado sulforafano que aumenta la testosterona y combate el almacenamiento de grasa corporal. También es rico en vitamina C, de hecho con una simple taza estarás obteniendo los niveles diarios recomendado. Es bien sabido que la vitamina C un nutriente que puede reducir los niveles de cortisol durante situaciones estresantes y algunos casos de ansiedad y depresión. Lo mejor de todo es que se trata de un vegetal atemporal, es decir que siempre está disponible y es realmente fácil consumirlo. Apuesta por crear ricas sopas, cremas, ensaladas, guarniciones y guisados.

7. Zanahorias

Las zanahorias son de los vegetales favoritos de muchos, son crujientes y dulces. Sin lugar a dudas son un tesoro nutricional sin igual, su más famosa virtud se relaciona con su inigualable aporte en vitamina A, vitamina C, vitamina K, potasio y fibra. Llama de manera especial su aporte en una sustancia antioxidante llamada betacaroteno, que es el compuesto que les da su característico color anaranjado y que aporta grandes virtudes terapéuticas, en concreto un menor riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Según un estudio del American Journal of Clinical Nutrition en el que participaron más de 3000 mujeres, las que tenían niveles más altos de betacaroteno en la sangre tenían un riesgo 59% menos riesgo de padecer cáncer de mama. También son muy valoradas por otro compuesto muy medicinal, llamado alfacaroteno, que se asocia con beneficios para reducir el riesgo de cáncer en aproximadamente un 39%. Entre otras referencias relevantes según los científicos, el betacaroteno y el alfacaroteno son carotenoides que nuestro cuerpo convierte en vitamina A, que es considerado un nutriente fundamental para promover la función inmunológica, mantiene a las células sanas y activa a las enzimas metabolizadoras de carcinógenos.

8. Pepinillos encurtidos

Los pepinillos encurtidos son una magnífica adición en cualquier alimentación equilibrada y enfocada en la pérdida de peso. Son bajos en calorías, llenos de fibra y cubiertos de vinagre, lo cual es una buena noticia para quemar grasa y reducir medidas de cintura. Un pepinillo grande aporta únicamente 15 calorías y 2 gramos de fibra que aporta altos niveles de saciedad, por lo que comer tres o cuatro piezas puede hacer que te sientas bastante saciado por menos de 100 calorías. Es por ello que los nutricionistas los recomiendan como parte de un bocadillo adelgazante. A la vez el hecho que contengan vinagre potencia aún más sus propiedades, los estudios demuestran que los alimentos ácidos ayudan a aumentar la velocidad a la que el cuerpo quema los carbohidratos hasta en un 40%. Es simple cuanto más rápido queme el organismo los carbohidratos, lo hará con la grasa corporal. A la vez se asocian con grandes beneficios para mejorar la digestión y salud intestinal, y gracias a sus poderosos antioxidantes son un gran aliado para combatir enfermedades crónicas.