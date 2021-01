Simpatizante de Trump detenido por asalto al Capitolio rechaza comida de prisión porque no es orgánica

Un golpista que cuida su dieta.

Una de las figuras más prominentes del asalto al Capitolio tiene pedidos especiales en el lugar donde se encuentra detenido.

Jacob Chansley, el “Chamán de QAnon” y residente de Arizona, fue presentando en una corte por cargos relacionados con el ataque. De acuerdo con la periodista Melissa Blasius, el sujeto no ha comido desde el viernes ya que no le sirven comida orgánica.

Jacob Chansley, AKA Jake Angeli, Arizona man makes first court appearance in for charges related to storming the U.S. Capitol. His mom says he hasn’t eaten since Friday because the detention facility won’t feed him all organic food. @abc15 pic.twitter.com/doTLFal4At

Chansley es el sujeto con pieles y cuernos que aparece en las principales imágenes del asalto del pasado 6 de enero. El hombre es conocido por seguir teorías conspiratorias no probadas y propagar esa información.

Meet Jacob Chansley aka Jake Angeli. He is the domestic terrorist wanted by the FBI.

The right is trying to claim he is ANTIFA, but I have an interview showing him to be Q-Anon.

✨share this with someone who wants to deny reality✨#AntifaTerrorist #25thAmmendment #CapitolRiots pic.twitter.com/hEgt8plYoQ

— ʍɐןʇǝɹ ɯɐsʇǝɹsou (@waltermasterson) January 7, 2021