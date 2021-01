Dos adolescentes murieron baleados dentro de edificios NYCHA en Brooklyn y El Bronx

Dos adolescentes fueron fatalmente baleados dentro de edificios NYCHA en Brooklyn y El Bronx, con apenas horas de diferencia, el domingo.

Joseph Ozuna (18) fue la primera víctima. Aproximadamente a las 3.50 p.m. la policía respondió a una llamada al 911 sobre un hombre baleado en las afueras de 175 Alexander Avenue (Mitchel Houses), en Mott Haven. A su llegada, los agentes lo descubrieron inconsciente, con múltiples heridas de bala en la cabeza y el cuello, reportó The Bronx Daily.

Horas después, Raymond Matthews, de 17 años, murió asesinado de varios disparos dentro de un desarrollo de viviendas en Brooklyn.

Matthews fue herido varias veces en el pecho alrededor de las 7:45 p.m. del domingo, mientras estaba en el pasillo del 3er piso del edificio en Stanley Avenue cerca de Vermont Street, parte de Lincoln Houses de NYCHA, dijo la policía.

Matthews, quien vivía en otra área en el mismo complejo residencial, fue trasladado de urgencia al Centro Médico del Hospital de la Universidad Brookdale, donde lo declararon muerto, reportó New York Post.

Nadie había sido arrestado hasta anoche. Las circunstancias y causas de los homicidios no se conocieron de inmediato. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

A Bronx teen fatally shot outside his home was an aspiring dancer who loved being the center of attention, relatives said.

They couldn't imagine why anyone would target him.

“He was really friendly, and shared a lot with people."https://t.co/JwutG1CXvr

— New York Daily News (@NYDailyNews) January 12, 2021