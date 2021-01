Ikea abrió su primera tienda en Queens, inspirada por más tiempo en casa por la pandemia

Ikea abrió ayer en el centro comercial Rego Center su primera tienda en Queens (NYC), para atender la creciente demanda de productos del hogar durante la pandemia.

Esta sucursal del gigante sueco del mueble tiene un “formato pequeño” de 115 mil pies cuadrados, y es también la primera Ikea de su tipo en EE.UU., según un comunicado de prensa.

Originalmente había sido anunciada para el verano de 2020, pero fue ayer cuando abrió al público. Su oferta se centra en muebles y accesorios para el hogar para una vida sostenible en espacios pequeños, seleccionados específicamente para los neoyorquinos. Los compradores también pueden programar citas con los empleados para planificar diseños para sus cocinas, salas de estar y dormitorios.

“En IKEA estamos en un viaje para transformar nuestro negocio para encontrarnos con nuestros clientes donde sea que estén y cómo les guste comprar”, destacó Javier Quiñones, presidente y director de sostenibilidad de IKEA Retail U.S., en un comunicado citado por Patch.com

“Dado que la vida en el hogar ha adquirido un nuevo significado para tantas personas, las necesidades y los comportamientos de nuestros clientes también están cambiando”, añadió. La tienda está abierta todos los días de 10 a.m. a 9 p.m., siguiendo los protocolos sanitarios del COVID-19. Se ubica en 96-05 Queens Blvd, con acceso al Metro (63rd Drive, líneas M/R).

Adicionalmente, Ikea tiene una tienda tradicional en Brooklyn (1 Beard St) y un estudio en Manhattan (999 3rd Av).

Our new #Queens location is officially open! We’re thrilled to join the Queens community and bring a new #innovative and #sustainable IKEA to more of the many people in NYC. https://t.co/HThu8nwFrm pic.twitter.com/yFGD7nhXrN

— IKEA USA News (@IKEAUSANews) January 11, 2021