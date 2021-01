La emocionante reacción de un daltónico al distinguir por primera vez los colores

En redes sociales se volvió viral un video protagonizado por un joven estadounidense, el cual recibió un increíble regalo por parte de sus amigos y que, sin duda, le ha cambiado la vida por completo.

McKinley Erves originario de LaGrange, Georgia, fue diagnosticado con daltonismo cuando estudiaba la secundaria luego de que empezó a notar que se le dificultaba distinguir el color verde y rojo.

Recientemente, Erves celebró su cumpleaños número 22, así que sus amigos decidieron darle un regalo especial: unos lentes diseñados para daltónicos que les permiten distinguir todos los colores.

Al abrir el obsequio, uno de los amigos le pidieron a McKinley que se los probara, y así lo hizo. Uno de ellos grabó la reacción asombrosa que tuvo el chico.

“Él observará ese rubí rojo de allí”, dice alguien mientras graba la reacción del joven. “Hermano, esto es… No puede ser que vea eso”, dijo Erves completamente emocionado al probar los lentes.

The fact that I hardly ever mentioned my want for colorblind glasses and my friends literally went out of their way to get me a pair for my birthday just tells me how much they love my ass and I couldn’t have asked for better people to call my brothers!!! pic.twitter.com/0BKOeftxYC

— Mac (@maciavelli_) January 4, 2021