Piden quitar a ex alcalde Giuliani licencia de abogado de Nueva York por “incitar” violencia pro Trump

Rudy Giuliani enfrenta una posible expulsión del Colegio de Abogados (BAR) del estado Nueva York y están pidiendo además retirarle su licencia para ejercer el Derecho, alegando comentarios incendiarios que hizo a partidarios del mandatario Donald Trump la semana pasada antes de que irrumpieran en el Capitolio nacional.

La organización dijo ayer que abrió una investigación sobre si el ex alcalde de Nueva York (1994-2001) debería seguir en sus filas. Sus estatutos establecen que “ninguna persona que defienda el derrocamiento del gobierno de Estados Unidos” seguirá siendo miembro.

El Colegio de Abogados, una organización de afiliación voluntaria que data de 1876, también ha recibido cientos de quejas, pidiéndoles que vayan más allá e inhabiliten a Giuliani para ejercer el Derecho, algo que sólo pueden hacer los tribunales.

Ritchie Torres, congresista (D) novato de Nueva York, estaba dentro del Capitolio el miércoles pasado cuando estalló la violenta rebelión y ahora está entre los que piden la inhabilitación del abogado personal del mandatario Trump.

“Rudy Giuliani instigó a una turba violenta, una turba armada furiosa, por citar participar en juicio por combate”, dijo Torres. “Había horca y una soga y se encontraron armas y explosivos, era una situación peligrosa y las palabras incendiarias de Rudy Giuliani echaron gasolina al fuego”.

Ayer el Colegio de Abogados del estado Nueva York anunció que está considerando eliminar a Giuliani como miembro, citando sus continuas afirmaciones infundadas de fraude electoral, incluido lo que dijo ante esa multitud.

“En lo que a mí respecta, ha cometido dos delitos que son motivo de inhabilitación: intentó revocar fraudulentamente los resultados de las elecciones e incitó un motín y una insurrección contra el Congreso de Estados Unidos”, dijo Torres.

David Katz, ex Fiscal adjunto de EE.UU., opinó que hay motivos para expulsar al ex alcalde. “Si cometió algo que no era ético, especialmente ilegal, eso es lo que investiga el Colegio de Abogados y si no se tienen los estándares profesionales, los estándares éticos que se requieren de un miembro del Colegio que tiene esta valiosa licencia, se la pueden quitar”.

Añadió que la inhabilitación puede ser el menor de los problemas de Giuliani, pues podría enfrentarse a un proceso judicial. “Puede haber bastantes cargos en su contra”, predijo Katz.

