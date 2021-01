¿Relación de Vicente Fernández Jr. y Mariana González al borde del truene?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Parece que en la relación de Vicente Fernández Jr. y Mariana González no todo es miel sobre hojuelas como lo dejan ver a través de sus publicaciones en redes sociales, que están repletas de fotografías juntos mostrando que su amor supera todo lo que se dice sobre ellos, pero ha sido la misma Mariana quien reveló que no todo es como lo pintan.

En un video que publicó en InstaStories contó las cosas como son, pues ya no soportó más la situación y dio a conocer que Vicente la engaña al decirle que se la pasa trabajando cuando la realidad es que su tiempo lo invierte en la bebida.

Ahora nos queda claro cuál es la verdadera relación de #VicenteFernandeJR y #MarianaGonzalez pic.twitter.com/yUYfJznDWa — CandyShowDAILY (@TheCSdaily) January 12, 2021

Pero solo se trataba de una grabación que realizó para Tik Tok en los días en que la pareja se encontraba hospedada con la familia de la influencer en unas cabañas ubicadas cerca de Mazamitla, pueblo mágico de Jalisco; donde disfrutaron de haber cumplido nueve meses de relación.

A través de las mismas historias de la red, la ‘Kim Kardashian mexicana’ mostró también el regalo que le hizo Fernández Jr. por su aniversario: una gran cesta repleta de flores, chocolates y frutas.

“Miren qué cosa tan hermosa me mandó mi amor. Hoy cumplimos nueve meses de novios y no me lo esperaba. Que me estaba bañando y de repente me llegó. Es de Guadalajara. Gracias por nueve meses. Muchísimas gracias. Son frutas, con nutellita, y estas me encantan, las orquídeas”, explicó en el video la modelo.

