Bernie Sanders le pide a Joe Biden que $2,000 de cheque de estímulo sea prioridad cuando asuma el cargo

El senador Bernie Sanders consideró que aumentar el cheque de estímulo a $2,000 dólares debe ser la prioridad de la Administración de Joe Biden una vez el mandatario asuma el cargo el próximo 20 de enero.

En un tuit este lunes, el socialista democrático indicó que más transferencias directas de dinero a los estadounidenses deben ser la primera prioridad del Gobierno entrante.

President-elect Biden is absolutely right. $600 is not enough for working class Americans who are struggling to pay the rent and feed their families. Our first order of business must be to pass $2,000 direct payments and major COVID-relief. https://t.co/DS2MUYSxTT

— Bernie Sanders (@BernieSanders) January 11, 2021