¿Cómo Bernie Sanders se convirtió en principal impulsor de cheque de estímulo de $2,000 y en “aliado” de Trump?

El senador Bernie Sanders pasó de ser crítico acérrimo del presidente Donald Trump a su aliado en cuanto al tema del cheque de estímulo de $2,000 dólares.

Sanders se ha convertido en las últimas semanas en uno de los congresistas más vocales en el debate por pagos directos de $1,200 o más, antes de que surgiera el tema del incremento de $600 dólares ya aprobado a $2,000 mínimos, pedido a última hora por el republicano.

Pero en una movida política inesperada, el socialista demócrata pareció este lunes inclinarse aún más a la solicitud de Trump cuando amenazó con retrasar la votación en la Cámara Alta para anular el veto del presidente al proyecto de ley anual de autorización de la defensa si el portavoz de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, no toma medidas sobre el nuevo proyecto de alivio económico para cheques más grandes.

“Déjenme ser claro: si el senador McConnell no está de acuerdo con un voto a favor o en contra para proporcionar a la gente trabajadora de nuestro país un pago directo de $2,000 dólares, el Congreso no se irá a casa para la víspera de Año Nuevo”, amenazó Sander. “Hagamos nuestro trabajo”, agregó.

En un mensaje por Twitter, Sanders insistió: “Esta semana en el pleno del Senado, Mitch McConnell, quiere votar para anular el veto de Trump a la ley de defensa de $740 mil millones y luego irse a la casa para el Año Nuevo. Yo voy a objetar esto hasta que logremos un voto a la legislación para proveer pagos directos de $2,000 dólares a la clase trabajadora”.

