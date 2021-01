Este fue el curioso consejo que Eduardo Santamarina le dio a su hijo cuando cumplió 20 años

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Eduardo Santamarina, quien estrena en Estados Unidos el próximo 26 de enero su última serie, “Buscando a Frida” (Telemundo), confiesa el consejo que le ha dado a su hijo Roberto, de 20 años, quien ahora tiene novia.

Y en cuanto a las serie que protagoniza junto con Ximena Herrera y Arap Bethke, asegura que es el papel más exigente, emocionalmente, que ha hecho.

– Tu personaje como padre de “Frida”, es duro…

Sí, como artista, como actor nunca había hecho un proyecto en donde emocionalmente me demandara tanto. Es terrible, la incertidumbre es lo que te mata, el no saber si tu hija está viva o muerta, porque ya cuando la encuentras ya sea viva o muerta, bueno, ya la encontraste y descansas de alguna manera, obviamente.

“Pero cuando no sabes, si la están maltratando o no la están maltratando, si sigue viva o ya estará muerta, ¡ay!, toda esa incertidumbre día a día te va minando y te va matando por dentro y te va matando en vida, además”.

– ¿Te hizo pensar?

Claro, valoras lo que tienes, porque uno inevitablemente; por ejemplo, yo también con mi mujer, (Mayrín Villanueva), que empiezas a platicar del proyecto y los personajes, y dices ‘¡Oye, mira, me toca ser ‘Abelardo Ponce’ y, ¿qué crees?, pues desaparece mi hija!’.

“¡Imagínate!, como padre tú y yo, que tenemos cinco hijos, no uno ni dos: cinco, y que nos pasara una situación así, ‘¡tocamos madera!’, ¡agg!, es muy desgastante, ¡es muy fuerte!”.

– Hablando de hijos, uno de tus gemelos, Roberto, ya tiene novia, ¿qué consejo le has dado?

¡Que no se me case todavía! ¡Ja, ja, ja!, eso es el consejo que le doy porque, no muy contento, me gusta ver a mis hijos porque ya de estos cinco, tres están ‘hasta las manitas’, ¡están enamorados!, lo que les sigue.

“Y entonces, pues, los consejos ya sabes; siempre con respeto, el mayor consejo como padre que uno le puede dar a sus hijos: siempre a tu pareja, sea hombre o mujer, siempre con un profundo respeto, tú debes tratarlo como te gustaría que te trataran a ti, en base a eso. Todo lo demás fluye”.

