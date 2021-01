Sunset Park acogerá una planta de ensamblaje de turbinas eólicas

El Gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció ayer algo que buena parte de los activistas que el pasado año se opusieron a la rezonificación de Sunset Park, en Brooklyn, estaban esperando. En la zona se va a localizar una planta de ensamblaje de nuevas turbinas de viento para energía eólica.

La nueva planta se financia en parte por el estado, $200 millones, y está localizada en las inmediaciones de Industry City donde se espera que se de trabajo a unas $1,200 personas.

En esta planta se ensamblarán grandes turbinas con componentes que se fabrican en el norte de Nueva York. Cuando se monten se mandarán a las costas de Long Island donde se espera que se genere energía para casi dos millones de casas al año.

Las operaciones están en manos de la empresa energética Equinor en partenariado con British Petroleum.

Carlos Menchaca, concejal de la zona y uno de los que más se opuso a la expansión de Industry City comentaba el miércoles en Twitter que la noticia es buena para el sur de Brooklyn, una zona que ha sido muy maltratada por la COVID y en la que viven muchos inmigrantes latinos.

We did this. Sunset Park United back in 2014 to lay the foundation to get us here. This is the foundation where we will build the Municipal Green New Deal This. Is. Just. The. Beginning. https://t.co/I9QxerppTW

— 🦋Carlos Menchaca 萬齊家 (@cmenchaca) January 13, 2021