Golpearon con martillo en la cabeza a pasajero del Metro en Alto Manhattan

Un pasajero fue golpeado en la cabeza con un martillo en una plataforma del Metro de Nueva York, en un aparente nuevo ataque aleatorio.

La policía de Nueva York dijo que el hecho sucedió el domingo alrededor de las 11 a.m. dentro de la estación 175th St de la línea A, en Washington Heights.

La víctima de 46 años estaba esperando un tren en la plataforma en dirección sur cuando un hombre no identificado se le acercó por detrás y de repente lo golpeó en la parte posterior de la cabeza con un martillo, dijeron las autoridades.

El atacante huyó en dirección desconocida. La víctima aturdida buscó la ayuda del empleado de la cabina en la estación, reportó Pix11.

La “crisis de salud mental” que vive la ciudad está causando estragos en el sistema de transporte, denunció la jefe de tránsito de la ciudad, Sarah Feinberg, en una nueva carta al alcalde Bill de Blasio.

NYPD publicó una imagen de vigilancia del hombre que están buscando en relación con el asalto del domingo. El sospechoso no ha sido detenido. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

WANTED for an Assault inside of the 175 Street Station (A Line) #Washingtonheights #manhattan On 1/10/21 @ 11:00 AM Reward up to $2500 Seen him? Know who he is? Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! #YourCityYourCall pic.twitter.com/B3vXAHIn6v

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) January 12, 2021