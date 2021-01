Los Jets de Nueva York ya tienen entrenador al robarle su genio defensivo a los 49ers

Robert Saleh, el energético coach que obtuvo prestigio como coordinador defensivo de los 49ers de San Francisco, ha aceptado convertirse en el nuevo entrenador en jefe de los Jets de Nueva York.

Los Jets se reunieron por segunda vez con Saleh, de 41 años, esa semana y llegaron al acuerdo, según un reporte de ESPN. Varios equipos que no tienen entrenador en jefe se habían reunido con él. El equipo confirmó la noticia.

We've reached an agreement in principle with Robert Saleh to become our head coach.

📰 https://t.co/CiIczkN97j pic.twitter.com/NC3nW27uNa

— New York Jets (@nyjets) January 15, 2021