Sergey Kovalev da positivo en doping y peligra su próxima pelea

El excampeón de peso semipesado, Sergey Kovalev, dio positivo a una testosterona sintética en una prueba antidoping practicada por la VADA en Las Vegas, Nevada, el 30 de diciembre pasado.

Con este resultado se pone en riesgo la pelea que tenía pactada para el próximo 30 de enero contra Bektemir Melikuziev.

La información fue revelada por Dan Rafael de Boxing Scene a través de una publicación que hizo en su cuenta oficial de Twitter.

“Sergey Kovalev ha dado positivo por una testosterona sintética. He obtenido de la VADA una carta detallando el resultado positivo. Esto significa que su pelea del 30 de enero por DAZN contra Bektemir “Bek Bully” Melikuziev seguramente será cancelada”, se puede leer en su mensaje.

BREAKING: Sergey Kovalev has tested positive for synthetic testosterone. I have obtained the VADA letter outlining the details of positive test. Means his Jan. 30 DAZN headliner with Bektemir “Bek Bully” Melikuziev likely will be canceled. #boxing

— Dan Rafael (@DanRafael1) January 14, 2021