‘’Una excusa más del entrenador’’, pleito entre Zidane y Presidente de La Liga previo a la Supercopa

Cuatro días han pasado desde el accidentado viaje del Real Madrid a Pamplona, de aquel partido lo de menos parece haber sido el empate a ceros frente al Osasuna, o la pobre actuación de los ‘Merengues’.

El presidente de La Liga, Javier Tebas se defendió de los reclamos en su contra por no suspender el partido de la jornada 18 por tormenta invernal, “Lo que más me ha molestado es la versión que se ha dado del viaje del Real Madrid’’, declaró.

Tebas insistió en que “si AENA llega a decir que no hay posibilidades de despegar el Real Madrid no hubiese despegado” y que “la decisión final de viajar la toma el Real Madrid”.

“No se la información que tenía Zidane. He visto tantas excusas que han dado los entrenadores cuando no les han ido bien los partidos que ésta será una más“, adeclaró Tebas en una entrevista para TVE, después de que el técnico hablara de la conveniencia de haber aplazado el encuentro a su conclusión.

Tebas dijo que las palabras de Zidane le sonaban a “excusas de entrenador cuando no le salen bien las cosas” Zidane prefiere con contestar… pic.twitter.com/kMXG5FFeVh — EDU PIDAL (@edupidal) January 13, 2021

Por su parte, ante estas declaraciones, el entrenador del cuadro blanco, Zinedine Zidane, afirmó que no se trataba de una excusa. “No me molesta, me da igual, dije lo que dije el otro día, era lo que pensaba en ese momento pero ni son excusas ni nada, era una evidencia“, dijo en su primera respuesta sobre el asunto.

“No me voy a meter, ni le voy a contestar. Esto es pasado y ahora pensamos en el partido de mañana que es lo que más me interesa”, añadió.

Cierra en Málaga la preparación de la Supercopa

El Real Madrid completó en La Rosaleda, escenario de la segunda semifinal de la Supercopa de España que le enfrenta al Athletic Club, su último entrenamiento para cerrar su preparación con las ausencias de Dani Carvajal y el serbio Luka Jovic.

“Nos encontramos bien, llevamos días preparando el partido, contentos de que podemos jugarlo. Estamos preparados, tendremos que competir ante un rival muy fuerte que nos hará correr mucho y pelear. Intentaremos hacer un gran partido”, aseguró en rueda de prensa en la víspera de la semifinal.

Fue la última oportunidad de definir su equipo titular para Zinedine Zidane, con las ideas claras en un bloque al que ha dado continuidad y una única duda por despejar, el elegido para cubrir la ausencia de Dani Carvajal, por un percance muscular, en el lateral derecho. Todo apunta a la continuidad de Lucas Vázquez aunque también cuenta con opciones Nacho Fernández.

