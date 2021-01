Dos traficantes arrestados por olvidar drogas en auto de alquiler en Nueva York

Un giro tragicómico llevó al arresto de dos hombres tras dejar drogas olvidadas en el auto de alquiler que devolvieron en el Aeropuerto Internacional de Albany, capital de Nueva York.

Aasim Hilts y Shariff Frasier fueron detenidos el miércoles en el terminal, después de que la compañía de alquiler informó a la policía que habían hallado drogas en un automóvil usado por uno de ellos, informó News 10.

Los agentes de la Oficina del Alguacil del condado Albany que respondieron en el aeropuerto encontraron allí a Hilts y Frasier. Supuestamente estaban en posesión de 140 sobres cristalinos de heroína, más de 35 gramos de MDMA (Ecstasy/Molly), marihuana, 62 píldoras de oxicodona falsificadas presionadas con fentanilo, 10 suboxone y más de $5,600 dólares en efectivo, según el informe.

The Albany County Sheriff's Office reports the arrest of a City of Albany man and a City of Schenectady man on drug charges.https://t.co/wx44jquOOF

— NEWS10 ABC (@WTEN) January 13, 2021