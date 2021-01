Biden tiene preparados grandes cambios para sus primeros 10 días en la Presidencia

WASHINGTON – El presidente electo Joe Biden tiene preparados decenas de decretos que planea firmar en sus diez primeros días en el poder, incluida una decena de órdenes que rubricará este miércoles, el día de su investidura, afirmó este sábado uno de sus asesores.

Además de enviar el día de su investidura al Congreso una propuesta de reforma migratoria que incluirá una vía a la ciudadanía para los 11 millones de inmigrantes indocumentados del país y de instar al Congreso a que apruebe su plan de estímulo económico de $1.9 billones de dólares, Biden también tomará varias medidas de forma unilateral.

We not only have an economic imperative to act now, we have a moral obligation.

In this pandemic, in America, we cannot let people go hungry. We cannot let people get evicted. We cannot watch nurses and educators lose their jobs.

We must act.

— Joe Biden (@JoeBiden) January 16, 2021