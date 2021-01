Pruebas positivas de COVID-19 en vuelos afectan a 23 tenistas del Abierto de Australia

Tres pruebas positivas a COVID-19 en los vuelos donde viajaban tenistas, entrenadores y funcionarios rumbo al Abierto de Australia, complicaron el inicio del primer Grand Slam del Año.

Se detectaron dos positivos en el vuelo que unió las ciudades de Los Ángeles y Melbourne, y uno más que viajaba desde Abu Dhabi. En ningún caso se trató de jugadores, sino de tripulación y organizadores del torneo, pero esto provocó que los 66 pasajeros restantes -entre ellos 23 tenistas-, fueran considerados “contactos estrechos” por las autoridades locales, así que deberán guardar una cuarentena preventiva de 14 días.

La información fue confirmada por las autoridades sanitarias del país océanico y republicada en las redes sociales del torneo. Según la agencia AFP, entre los nombres de los 23 jugadores que deberán cumplir las normas de confinamiento están la bielorrusa Victoria Azarenka, que ganó el torneo en 2012 y 2013, la estadounidense Sloane Stephens, el japonés Kei Nishikori y los argentinos Guido Pella y Juan Ignacio Londero.

Made it to Melbourne! Thank you everyone so much for making it happen. I can only imagine how many hours of work and compromise it took for us to be here! Thank you 🙏🏻 pic.twitter.com/Jt0ywFIEj4

— victoria azarenka (@vika7) January 15, 2021